José Codazzi se sumó al equipo de abogados que defiende a Cositorto

José Codazzi se sumó al equipo de abogados que defiende a Leonardo Cositorto en Corrientes en el juicio donde se lo acusa por la presunta estafa piramidal de Generación Zoe en Goya y esta incorporación generó polémica por su vinculación con el caso Loan.

Guillermo Dragotto, abogado principal de Cositorto, habló con la agencia Noticias Argentinas y confirmó que este lunes Codazzi empezó a formar parte del equipo de defensa.

“Lo sumamos porque van a ser muchas las audiencias y van a durar bastante tiempo y yo no podré viajar en todas. En esas oportunidades las seguiré por Webex y Codazzi estará presencial”, explicó

“Hoy él ya estuvo en la audiencia y yo de manera remota porque no pude viajar”, continuó.

Respecto a cómo avanza el juicio contra Cositorto y otros cinco imputados, se anunció que ahora las audiencias se realizarán mañana y tarde para darle celeridad y así poder finalizar en tiempo y forma.

En este marco, el tribunal espera llegar a una resolución el próximo 11 de diciembre, motivo por el cual busca acelerar las declaraciones de testigos.

“Mi intención es tener un equipo de abogados, no desplazar a nadie, para tener diferentes miradas de una causa armada”, precisó Cositorto.

Por su parte, al ser consultado sobre la implicación del abogado en medio de la causa que investiga la desaparición del pequeño Loan, Dragotto expresó: “No tengo idea de la situación del caso. Decidimos incorporarlo para colaborar con mi defensa”.

En las últimas horas Codazzi había vuelto a ser tapa de los medios en torno al caso del niño desaparecido desde hace cinco meses luego de que este lunes se esperaba su declaración pero la misma no se concretó.

De acuerdo a lo que informó el periodista Juan Cruz Velásquez el fiscal Mariano De Guzmán, se tomó su tiempo y no citó al abogado Codazzi, tampoco se expidió sobre el Jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina.

Leonardo Cositorto, Miguel Echegaray y Maximiliano Batista están acusados de liderar una asociación ilícita y cometer estafas reiteradas. Los referentes locales Lucas Camelino, Nicolás Medina y Javier Medina enfrentan cargos por ser miembros de la asociación ilícita y por su participación en 98 estafas.

