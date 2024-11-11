El PRO definió que no dará quórum para modificar la ley de DNU

En medio de la creciente tensión con Javier Milei, el expresidente Mauricio Macri convocó a una reunión con su mesa chica y definió la posición del PRO sobre el proyecto para modificar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que se debatirá esta semana en el Congreso.

El cónclave decidió algo que consolida el vínculo político institucional con el oficialismo: el PRO no dará quórum este martes en la sesión en Diputados para debatir la modificación a la Ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Se trata de una iniciativa impulsada por la oposición para que el Congreso pueda rechazar un Decreto con el voto afirmativo de una sola cámara. Actualmente se exige el rechazo de las dos.

Macri reunió este lunes a la Mesa Ejecutiva del PRO, además convocó a los gobernadores, intendentes y referentes legislativos de su partido.

El PRO reúne 40 diputados y de haber dado quórum, la oposición tenía el camino allanado para poner en funcionamiento la sesión. De igual modo, los bloques que promueven la nueva normativa confían en que tienen los votos para iniciar el debate en el pleno. Al no dar quórum, el macrismo evita tensar más la relación con Milei. Es un gesto de “institucionalidad” en la sociedad política que el partido amarillo sembró en el Congreso con La Libertad Avanza.

Si la sesión se pone en marcha, el PRO votará junto con los libertarios para rechazar la Ley que busca modificar la regulación a los DNUs.