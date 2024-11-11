Fuerte roce entre Caputo y un productor por las retenciones

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se cruzó este lunes, en la red social X (ex Twitter,) con un productor agropecuario que le recriminó por el elevado nivel de las retenciones al sector.

“¿Yo soy productor agropecuario y no puedo zafar de que ustedes me roben vía retenciones. No son una empresa privada, son el Estado. Cómo hago para que me dejen de robar de una vez?”, le dijo el @Chacareroveloz en la mencionada red social, luego de que el ministro le recomendó a otro usuario, llamado José, cambiar de empresa si estaba disconforme con la tarifa del servicio de telefonía.

Lejos de apaciguar los ánimos, el funcionario le respondió: “Hay muchos impuestos que no tienen que estar. No solo las retenciones. Para tratar de solucionarlo, algunos vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más que 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, vas a poder votar otra alternativa. Mientras tanto, no te queda otra que seguir viendo Chapaleufú (en referencia al club de polo que el productor menciona en su perfil que es hincha) y corriendo carreras!” (en referencia a que en su perfil se denomina como piloto amateur de rally).

En tanto, el productor recogió el guante y enfatizó: “Así forrean a los contribuyentes los ídolos del gobierno de Javier Milei”, con una cita al mensaje de Caputo y mencionando a cuentas de varias entidades del campo.

La discusión en la red social generó polémica y la reacción de otros usuarios, que en algunos casos fueron replicadas por el productor.

“Esa respuesta la espero de un fanático, no de un ministro de Economía. El campo es aliado, no enemigo. Vienen haciendo muchas cosas bien. Pero entiendan que las retenciones son una confiscación sobre el bruto de la producción. Algún alivio vendría bien y traería más divisas”, se quejó otro productor, Gonzalo Ferrero.

Sobre eso, agregó: “Lo voté a Milei, lo votaría de vuelta, como soy anti casta le voy a marcar los errores y el seguir con este nivel de retenciones sobre el bruto es un error. ¿Porque retenciones sí y beneficios para el régimen de Tierra del Fuego? ¿Por qué retenciones sí y jueces sin pagar Ganancias?”.

“¿Será Caputo realmente o una cuenta fake? Poco feliz la respuesta si es que le pertenece lo que aquí está escrito...”, se preguntó el ingeniero agrónomo, Claudio Gianni, acerca de la cuenta autentificada del funcionario.



