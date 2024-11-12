Cristina Kirchner irá a la Corte Suprema si se confirma su condena por corrupción

Este miércoles la Cámara Federal de Casación Penal comunicará si confirma la condena a seis años de prisión de Cristina Kirchner en el caso conocido como “Vialidad”. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al haber participado de la maniobra para direccionar 51 obras públicas de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.

En el entorno de Cristina Kirchner -que además fue inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos- creen que el fallo no traerá buenas noticias para la expresidenta, que ya delinea los eventuales pasos a seguir en caso de que los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña confirmen su condena por corrupción.

Según pudo saber TN, la defensa de Cristina Kirchner, que encabeza el abogado Carlos Beraldi presentará un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que sea el máximo tribunal el que revise la condena. En estas instancias judiciales ya no se puede apelar y la vía es un recurso de esta clase.

Caso Vialidad: Cristina Kirchner irá a la Corte Suprema en caso de que confirmen su condena por corrupción

Una vez conocida la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, Cristina Kirchner tiene 10 días hábiles para utilizar esta herramienta judicial. El procedimiento indica que la Cámara de Casación debe otorgar o rechazar ese recurso extraordinario y en el caso de que ocurra esto último, la defensa de la exvicepresidenta llegará en queja al máximo tribunal, para lo que contará con otros cinco días hábiles más.

“El Recurso Extraordinario es el camino que tenés para llegar a la Corte y allí se pueden plantear dos cuestiones: que la sentencia es arbitraria, es decir que las pruebas en tu contra no existen o se valoraron de forma irrazonable o que existieron errores en la interpretación de la constitución”, explicó a TN el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Lo más probable es que la defensa de Cristina Kirchner decida optar por la primera opción.

Lee también: Kicillof volvió a defender a Cristina Kirchner antes del fallo por la causa Vialidad: “Es un juicio trucho”

Al plantear que la sentencia es arbitraria, podrán argumentar que se violó la garantía del debido proceso. En una apelación se revisa todo el proceso judicial, pero al presentar un recurso extraordinario solo se coloca el foco en las cuestiones en disputa. La Corte Suprema puede hacer lugar o no al recurso de Cristina Kirchner. “Llegar en queja no garantiza que lo tramiten y que luego la sentencia sea favorable”, agrega Gil Domínguez.

En caso de que el miércoles la Cámara deje firma la condena de Cristina Kirchner no irá presa, ya que toda sentencia queda firme y con aplicación solo cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión: falta la Corte Suprema, que no tiene plazos para resolver el tema y podría tardar en años en entregar una respuesta. A partir de fin de año, la Corte quedará compuesta por tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Es que Juan Carlos Maqueda deja el tribunal a fin de año.