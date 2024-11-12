Cristina: “El objetivo es proscribirme de por vida”

A horas de que la Cámara de Casación decida sobre la condena que pesa sobre ella en la causa Vialidad, Cristina Kirchner compartió este martes un documento en el que llamó a los jueces "Los Copitos de Comodoro Py" -por la banda que atentó contra ella- y marcó de pleno su mirada de lawfare ante las investigaciones por corrupción en su contra. "El objetivo es proscribirme de por vida", sostuvo la expresidenta.

En el texto, Kirchner dio por hecho que este miércoles será condenada en segunda instancia por la Causa Vialidad y así -de apelar- su suerte quedará atada a lo que decida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que el año pasado el bloque del Frente de Todos decidió iniciarle juicio político.

"Van a confirmar la condena del Tribunal Oral (...) Por un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015", repitió en su hilo argumental