El Presidente habló ante inversores en la cumbre conservadora de Trump

Luego de que le cortaran el sonido y lo obligaran a interrumpir su mensaje y sentarse en una gala del jueves a la noche en Mar-a-Lago con Donald Trump, Javier Milei participó este viernes de la cumbre de inversores de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), otra vez dentro de la mansión del líder republicano.

“En tiempos donde la gran mayoría de las fundaciones y organizaciones civiles están infectadas de socialismo, CPAC es imprescindible para congregar a quienes defendemos las ideas de la libertad”, comenzó su discurso Milei, que despertó los primeros aplausos. “Es una gran alegría saber que en Estados Unidos primaron el sentido común y la razón sobre el delirio comunista y la agenda woke y de planificación centralizada. Es una alegría porque como argentino conozco de primera mano las consecuencia del socialismo y me trae mucha felicidad”, añadió, al felicitar a Trump por su victoria electoral.

“En la Argentina hace 120 años nos regíamos por el capitalismo y la libre empresa. Con el PBI per cápita más alto del mundo. Competíamos cabeza a cabeza con Australia y Estados Unidos. Sin embargo, hace 100 años, la Argentina dio un giro que marcó el principio cuyo desenlace está a la vista de todos… bajo mandato de sentimentalismos y buenas intenciones los colectivistas lograron convertirse en la llamad justicia social. La política se convirtió en parte interesada en la repartija de la justicia social.”, expresó.