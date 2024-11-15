El Gobierno eliminará impuestos para hacer compras online en el exterior

El Gobierno anunció este viernes que elevará a partir de diciembre de USD 1.000 a USD 3.000 los límites de importación de productos a través de compras a través del sistema courier, en línea con otros países de la región, y eliminará desde ese mismo mes los aranceles por los primeros USD 400 para las compras de bienes destinados a uso personal. En este último caso, los bienes sólo tributarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La visión oficial es que estas medidas también permitirán que las empresas en particular pymes, importen insumos, repuestos y/o piezas que necesiten de manera urgente. La elevación del tope para ingresar este tipo de productos era un reclamo que desde hace meses mantenían las pymes, algo que será resuelto a través de un decreto y una resolución que se publicarán en el Boletín Oficial durante los próximos días.

Así fue comunicado en una conferencia de prensa conjunta, por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y por el secretario de Comercio e Industria, Pablo Lavigne (foto). Adorni afirmó, a modo de ejemplo, que una campera que en el exterior vale 100 dólares, hoy paga 67 dólares en concepto de impuestos. Con esta medida, pasará a pagar 21 dólares. Por debajo de los USD 400, tampoco pagarán tasa estadísticas y tributarán por el excedente de ese monto.

A través del régimen courier se pueden recibir 5 envíos por año y es el que actualmente utiliza Amazon, según resaltaron desde la Secretaría de Comercio.

“Una Play Station tiene 35% de arancel más 3% de tasa estadística, en textiles sucede lo mismo y en pequeños electrodomésticos hay 20% más 3% de tasa”, explicó una fuente de Comercio. En tanto que el ministro Luis Caputo celebró “precios competitivos”.