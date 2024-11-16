Santa Fe: impresionante incendio en una curtiembre

Un impresionante incendio se desató durante la mañana del sábado en la curtiembre Arlei de la localidad de Las Toscas, al noreste de la provincia de Santa Fe. El foco ígneo comenzó a las 11:05 en la empresa que provee de cuero a la industria automotriz y es uno de los exportadores más importantes de Argentina.

El periodista tosquense Antonio Ávalos explicó que el incendio se generó en la zona de la fábrica denominada "isla seca" donde están los motores que envían calor para secar los cueros, proceso previo a ser trasladados para su salida.

El sector donde se procesa el cuero no fue afectado, pero sí el sector de terminación y embarque. "Se quemó la tubería, chapa, hierro y los palets cargados de cuero listos para embarcar a Europa y Asia", detalló durante la charla con el programa "¿Cuál es el Plan?". Según explicó Ávalos, en el lugar solo hay personal de mantenimiento por ser sábado y hasta el momento no se registraron heridos por el siniestro. "El 90% de los empleados se retiró cinco minutos antes del inicio del incendio, por lo que solo estaba en el lugar un 10% de los trabajadores, que queda de guardia durante el fin de semana", indicó.

Si bien la curtiembre tiene una brigada antiincendios que cuenta con 10 personas preparadas para este tipo de eventos, no fue suficiente y debieron recurrir a los bomberos voluntarios de Las Toscas, ya que estaba el riesgo de que el fuego se propague a los químicos o depósito de combustible, informaron fuentes confiables a AIRE. También colaboraron dotaciones de las localidades de Florencia y Villa Ocampo.

Ávalos informó que el gran fuego, que generó una inmensa columna de humo negro que se observa a 10 kilómetros de distancia, está controlado y ahora se trabaja en tareas de enfriamiento.



*Con información de Aires de Santa Fe.