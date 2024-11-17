El Gobierno prepara un paquete de reformas electorales para enviar al Congreso

El Presidente de la Nación enviará al Congreso un paquete de reformas electorales que incluye tres puntos principales: eliminación de las PASO, modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y reforma del sistema de financiamiento partidario.

Eliminando las PASO se busca suprimir una herramienta que, lejos de cumplir su propósito original de dirimir internas, se ha transformado en una encuesta pagada por todos los argentinos.

La modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos busca facilitar la afiliación de forma digital, y reducir la cantidad de partidos políticos sin actividad, terminando con los vivos que creaban sellos únicamente para recibir fondos del Estado.

En cuanto al financiamiento partidario, se propone aumentar los aportes privados, eliminar el aporte estatal extraordinario de campaña y terminar con la obligatoriedad de ceder gratuitamente espacios publicitarios a los partidos políticos.

Eliminando las PASO y modificando el financiamiento de los partidos políticos, el Estado ahorrará aproximadamente $260 mil millones.

Estas reformas marcan un cambio de época en Argentina: los pagadores de impuestos no tienen que seguir siendo rehenes de un sistema que los obliga a financiar campañas electorales constantes, que no son más que un show de los políticos para la política.

La secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal, que responde directamente al asesor Santiago Caputo, fue la encargada de crear el proyecto. Hasta ayer, algunos creen que debería impulsarse antes de fin de año y amalgamar la discusión con el debate por el Presupuesto 2025, incluyendo en el mismo texto unas líneas que propongan suprimirlas para derivar esos fondos a otras áreas. Otros creían que implicaría embarrar la relación con el PRO, que prefiere mantenerlas y sólo apoyaría que dejen de ser obligatorias. Finalmente se confirmó que se tratará en sesiones extraordinarias.

Para finalizar el anuncio, Adorni analizó que “la sociedad argentina prácticamente vive en una constante campaña electoral. Los vivimos y lo hemos sufrido todos en cada uno de los años electorales. Esto, lejos de generar un mayor nivel de participación, lo único que ha provocado es cansancio y hastío por parte de los argentinos, mientras los ciudadanos reclamaban una solución a sus problemas cotidianos, la política dirimió sus propios problemas con el dinero de los contribuyentes, como es habitual”.