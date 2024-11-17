Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con Emmanuel Macron, presidente de Francia

el presidente Javier Milei recibió este domingo en la Casa Rosada a su par francés, Emmanuel Macron, con quien mantuvo un encuentro privado de poco más de una hora.

Tras el encuentro, ambos mandatarios se asomaron a uno de los balcones de la Casa de Gobierno para saludar al puñado de personas que se encontraba en la vereda bajo una incesante lluvia.

El mandatario europeo arribó minutos antes de las 11 de la mañana a la Casa de Gobierno junto a su esposa Brigitte y fueron recibidos por Milei y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras el saludo formal, ambos ingresaron al despacho presidencial, donde mantuvieron una reunión a solas que se prolongó durante poco más de una hora. Mientras tanto, Karina Milei estuvo junto a la comitiva francesa acompañada por el canciller, Gerardo Werthein, y el ministro de Defensa, Luis Petri.

Luego de la reunión con Milei en Casa Rosada, Macron tuvo, también en Balcarce 50, una entrevista con inversores argentinos.

Antes de su arribo a la Casa Rosada, Macron visitó la Iglesia de la Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, donde rindió homenaje a las víctimas de la dictadura argentina. A ese templo asistían las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, secuestradas y asesinadas después de que Alfredo Astiz se infiltrara en un grupo en el que también participaban algunas madres de militantes desaparecidos, que luego formarían Madres de Plaza de Mayo.

También estaba prevista una colocación de ofrenda floral en honor al libertador José de San Martín, justamente en la plaza porteña que lleva su nombre y tiene una de las esculturas más emblemáticas del prócer. San Martín, como se sabe, pasó los últimos 20 años de su vida en Francia, en un “exilio voluntario”.

El presidente francés arribó al país con una comitiva integrada por 30 funcionarios. Según está previsto en la agenda del mandatario europeo, despegará desde Ezeiza este domingo a las 14.30 con destino a la ciudad brasileña de Río de Janeiro donde, a partir del lunes, se desarrollará el foro del G20.

En dicha convocatoria mundial también estará presente Milei, que será recibido por el mandatario local, Inácio Lula Da Silva, aunque no está previsto que mantenga una bilateral con el brasileño, con quien tiene fuertes diferencias.

El líder libertario, quien partió rumbo a Brasil este domingo a las 15, podrá conversar, formal o informalmente, con los mandatarios de Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos (Joe Biden), India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía, que también integran el Grupo de los 20.

Infobae había confirmado a fines de octubre que estaba pactada una reunión entre Macron y Milei. La misma se gestó en el encuentro que tuvo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con la esposa del jefe de Estado francés, Brigitte Macron, en París.

El presidente francés ya estuvo en Buenos Aires durante su primera etapa en el Gobierno. Fue en 2018, cuando asistió a la cumbre del G20 junto a otros mandatarios del mundo.

A pesar de las diferencias ideológicas, los gobiernos de ambas naciones mantienen una buena relación, en gran medida por el embajador argentino en París, Ian Sielecki, quien trabajó en la campaña que llevó a Macron al poder.

Otro dato a tener en cuenta es que se trata del primer mitin bilateral entre mandatarios que tendrá a su cargo Gerardo Werthein en el rol de canciller. El funcionario había estado presente en la última reunión entre Milei y Macron, el 26 de julio, en el marco de la inauguración de los Juegos Olímpicos.

