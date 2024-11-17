El Gobierno acelera las negociaciones para aprobar el Presupuesto 2025

La falta de acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas podrán frustrar esta semana la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de Presupuesto 2025, que la Libertad Avanza tenía previsto sancionar el próximo jueves.

Si no se logra un consenso el Gobierno volverá a prorrogar el Presupuesto 2023 que fue votado en diciembre del 2022, a instancias del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, quien luego se postuló a la presidencia y perdió en segunda vuelta electoral.

Los gobernadores dialoguistas son los más preocupados por esta situación porque volverán depender de la distribución de partidas discrecional que haga el Gobierno Nacional.

En la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para el martes a las 15, el oficialismo, los bloques dialoguistas de la UCR, PRO, Innovación Federal, y Encuentro Federal y los gobernadores de JXC y provinciales mantienen sus discrepancias sobre la ley de gastos y recursos.

El oficialismo aún conserva su objetivo de que si alcanza un acuerdo con los bloques dialoguistas pueda tratar el Presupuesto en una sesión especial del próximo jueves.

En caso de persistir el desacuerdo Unión por la Patria puede conseguir el dictamen de mayoría, mientras que EF presentará un despacho de minoría diseñado por Nicolás Massot, y el oficialismo el propio.

Si existe un corte total de las negociaciones del Gobierno con los gobernadores nadie descarta que la UCR y el PRO adhieran a la propuesta de Massot, que mantiene el equilibrio fiscal eliminando gastos tributarios, aumenta las partidas de jubilaciones y Universidades e incorpora las demandas de las provincias.

