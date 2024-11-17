Presentaron una agrupación y la calificaron como el brazo armado de La Libertad Avanza

El influencer libertario Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, lanzó este la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” y desató la polémica al describirla como “el brazo armado de La Libertad Avanza”, de acuerdo al informe que presentó TN.

La presentación fue en un teatro de San Miguel y contó con la presencia de diferentes referentes del oficialismo, como el diputado provincial Agustín Romo y Agustín Laje.

El “Gordon Dan”, que es uno de los principales líderes del ejército digital que comanda Santiago Caputo, expresó: “Les quiero contar que la agrupación que se está formando hoy aquí entre nosotros es el brazo armado de LLA. Es la guardia pretoriana del presidente Javier Milei”.

En ese sentido, enfatizó: “Somos tus solados más leales, los que estuvieron desde un principio y vamos a estar hasta el final defendiendo el proyecto del país de nuestro líder Javier Milei y defendiendo sus ideas”.

“¿Cuáles son los ideales del Presidente? El liberalismo, que es el respeto y el restricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de la nación y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada”, remarcó.

En otro pasaje, Pasarini planteó que “con las redes no alcanza” y por eso llamó a “ocupar todos los espacios”. “Hay que meterse en la política, tenemos que construir nuestros propios candidatos para llenar las listas, construir nuestros propios dirigentes, nuestros defensores en la gestión como en la batalla cultural”, sostuvo.

Asimismo, señaló: “No le tengan miedo a la palabra poder, esto va a servir para conservar el poder. Vamos a utilizar el poder para transformar a la Argentina en la primera potencia mundial y a dejar bien alejados a los zurdos degenerados de nuestras familias y nuestros hijos”.

