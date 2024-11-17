Cristina dijo que acepta el castigo pero no se arrepiente

La expresidenta Cristina Kirchner encabezó este domingo un acto en la Asociación Atlética Quimsa de Santiago del Estero, en el marco del Día de la Militancia peronista, en lo que fue su primera actividad política en el interior del país tras ser proclamada presidenta del Partido Justicialista (PJ) y luego del fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó su condena en la causa Vialidad.

La exmandataria subió al escenario acompañada de la cortina musical del tema de Lali Espósito “Fanático”, que tiene referencias al presidente Javier Milei. Sentados a su lado estaban el gobernador local Gerardo Zamora y del vicegobernador y líder del PJ santiagueño, José Emilio Neder, así como la senadora Claudia Ledesma Abdala y Carlos Silva Neder.

“Vengo a darle las gracias porque Santiago del Estero acompañó más que nadie en toda la República siempre a las propuestas que vinimos a hacerles a los argentinos desde el 2003. Decía mi abuela que es de bien nacido ser agradecidos, aunque muchos por ahí se olvidan. Pero los que somos agradecidos venían a Santiago”, dijo la exmandataria, en una frase que pareció ser un mensaje hacia la interna del PJ.

Cristina hizo un recorrido por la historia económica argentina y el accionar del peronismo, incluyendo sus dos gestiones.

“No me lo van a perdonar nunca y las condenas y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. Nunca soñé como militante política que iba a ser presidenta de la República y que además iba a ser parte de un proyecto que desendeudó al país. Lo hicimos, por eso el castigo que me quieren imponer, al lado de otros que sufrieron, quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos... el precio es bastante poco y estoy dispuesto a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, de nada”, resaltó.

