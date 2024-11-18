Milei firmó el documento final del G20, pero rechazó la agenda 2030

Javier Milei anunció que firmó con reservas la declaración final del G20 de Brasil, al rechazar sus disposiciones vinculadas a la denominada agenda 2030 de las Naciones Unidas.

“Por primera vez desde que es parte, el Gobierno Nacional firmó la declaración de presidentes disociándose parcialmente de todo el contenido vinculado a la Agenda 2030", sostiene un comunicado oficial que se envió desde la Casa Rosada a Rio de Janeiro.

De esta manera, el presidente ratificó su posición ideológica sobre el papel de los organismos multilaterales en la lucha contra el cambio climático, la pobreza y la igualdad de género.

En este contexto, el comunicado oficial sostiene lo siguiente:

“Los organismos y foros internacionales como el G-20, se crearon con el espíritu de que todas las naciones involucradas pudieran reunirse para cooperar de forma voluntaria, en calidad de iguales y autónomas, para, entre otras cosas, salvaguardar los derechos básicos de las personas. Sin embargo, hoy, a casi 70 años de haberse inaugurado este sistema de cooperación internacional, llegó la hora de reconocer que este modelo está en crisis, porque desde hace tiempo que está en falta con su propósito original”.

Y añade: “El Presidente Javier Milei ha dejado en claro en su participación del G-20 que no acompaña varios puntos de la declaración, entre ellos; la promoción de la limitación de la libertad de expresión en redes sociales, el esquema de imposición y vulneración de la soberanía de las instituciones de gobernanza global, el trato desigual ante la ley y especialmente, la noción de que una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el hambre”.

“En el combate contra estos flagelos, el Presidente Javier Milei tiene una posición clara: si queremos luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en correr al Estado del medio, explicó el comunicado redactado con preciosismo en el primer piso de Balcarce 50.

Y completó: “Debemos desregular la actividad económica para liberar el mercado y facilitar el comercio, y que el intercambio voluntario de bienes y servicios sea lo que traiga prosperidad. El capitalismo de libre mercado ya sacó de la pobreza extrema al 90% de la población global y duplicó la expectativa de vida”.

En tanto que el Gobierno de Javier Milei adhirió a la Alianza Global Contra el Hambre y la Pobreza que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, promovió en el marco de la cumbre del G20 que se desarrolla en ese país, informaron fuentes oficiales.

La administración brasileña, que es anfitriona del encuentro, consignó que 82 países, entre los que se encuentra Argentina, adhirieron a esta iniciativa que apunta a erradicar el hambre en el mundo para 2030.

Se trata de un sistema de acuerdos flexible, y sobre esta arquitectura institucional, Milei aceptó formar parte de este proyecto geopolítico.

