la unidad Rolando Camozzi Barrios Gustavi Valdés
ECONOMÍA

Firmaron un acuerdo para que el gas de Vaca Muerta llegue a Brasil

Los envíos comenzarán en 2025 con 2 millones de metros cúbicos diarios.

Por El Litoral

Lunes, 18 de noviembre de 2024 a las 18:54

Argentina y Brasil firmaron este lunes un Memorando de Entendimiento (MOU) para que el gas natural de Vaca Muerta pueda llegar al país vecino a través del desarrollo de la infraestructura de gasoductos. Los envíos comenzarán en 2025 con 2 millones de metros cúbicos diarios y se prevé alcanzar los 30 millones diarios de exportación en cinco años.
La rúbrica estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Minas y Energía brasileño, Alexander Silveira, en el marco de la cumbre del G20 que se celebra esta semana en Río de Janeiro.
La intención de los dos gobierno es es llegar a una exportación de 30 millones de metros cúbicos diarios de gas natural en 5 años, detallaron en el Ministerio de Economía. Desde 2025 comenzarán envíos por 2 millones de metros cúbicos, que crecerá a 10 millones en tres años y llegaría finalmente a los 30 millones.
“Queremos aumentar una oferta de gas en Brasil y consecuentemente disminuir el precio. Precisamos tratar el gas como una energía de transición, aumentar el volumen para disminuir el precio y reindustrializar el Brasil, generando más oportunidades para nuestra gente”, dijo Silveira en un posteo de X que acompañaban las fotos de la firma del MOU con Caputo y sus respectivos equipos.
El ministro de Minas y Energúa señaló en declaraciones a O Globo que el gobierno contempla cinco rutas para que el gas argentino de Vaca Muerta pueda llegar a su territorio. La que se observa como más rápida por el sector privado y ambos gobiernos es que se utilice la infraestructura del Gasoducto Brasil Bolivia (Gasbol), en medio del declino que sufre actualmente la industria boliviana debido a una fuerte desinversión.
 

