Asesinaron a una nena de 8 años y detuvieron a un vecino acusado de haberla violado

Fabiana, una nena de 8 años, desapareció en la tarde de este viernes en el camino de la escuela a su casa en la localidad de 25 de Mayo, provincia de Misiones.

Cuando sus padres notaron su ausencia, comenzaron a buscarla desesperadamente con la ayuda de sus otros tres hijos. Fue una hermana de 11 años quien finalmente la encontró a unos 200 metros de su hogar, en una zona de monte.

La niña estaba gravemente herida: había sido atacada salvajemente, según alcanzó a contar en su agonía, por un vecino que la violó.

La menor fue trasladada al centro médico local. Posteriormente, fue derivada al Hospital Samic de Oberá, donde falleció. La Policía tomó conocimiento del caso alrededor de las 19.30, explicaron fuentes policiales a Infobae. De inmediato, se inició una investigación.

Los agentes de la Unidad Regional XI entrevistaron a los padres, quienes afirmaron que su hija les dijo que el autor del ataque había sido un hombre conocido en la zona como “Nanico”.

Con ese dato, entonces, organizaron un operativo para localizarlo. Finalmente, lo ubicaron y detuvieron unas horas más tarde. El acusado fue identificado como Marcelo M., de 34 años. Los padres de Fabiana lo conocen. “Ayer, antes de que pase todo, nos quiso vender un machete y una linterna. Después, se fue a su casa”, contó la mamá de la víctima.

En diálogo con Crónica, el matrimonio relató cómo fue la situación de búsqueda. Contaron que la hermanita de Fabiana “la vio tirada y salió corriendo a los gritos. ¡Papi, corré! ¡La Fabiana está muerta!”, narró el padre de las niñas.

Y continuó: “Salí corriendo, llegué hasta ahí y vi que mi hija estaba boca arriba y toda sangrada. Todavía se movía. Le pregunté quién le había hecho eso y ella dijo: ‘Papi, Nani me hizo eso’”.

El hombre aseguró que, en ese momento, Marcelo M. apareció en el lugar, aparentemente con fines de colaborar en la asistencia a la víctima. “Llegó corriendo. Estaba sin camisa, con short y zapatillas negras, todo sudado. Preguntó qué había pasado”, afirmó el padre, quien acompañó a su hija durante el traslado en ambulancia. “Hasta Oberá fue diciendo lo mismo: ‘El Nani me hizo eso’”. Por otra parte, vecinos de la zona comentaron al citado medio que habían visto al sospechoso merodeando cerca de la escuela de la víctima en días recientes.

El colegio y la casa de Fabiana están separados por alrededor de 2000 metros. Según trascendió, la niña solía caminar parte de ese trayecto junto a su prima y el resto lo hacía sola. “Era una niña tan cariñosa, con toda una vida por delante. Ayer había presentado una maqueta y regresaba contenta: me contó que se había sacado un 9″, reveló su madre entre lágrimas. “Queremos que se haga justicia. Y que se cuide a los demás niños, que no pase de nuevo”, pidió por último la mujer.

En el lugar donde fue hallada la víctima trabajaron peritos de la Policía Científica, un bioquímico, un médico policial y personal de la comisaría local. En el caso interviene el Juzgado de Instrucción N°1 de Oberá, que ordenó que se realizara una autopsia al cuerpo de Fabiana para determinar las causas exactas de su muerte.

Este sábado, familiares y vecinos se reunieron en la puerta de la comisaría para reclamar justicia. El pedido a las autoridades se replicó en las redes sociales, donde además se multiplicaron los mensajes de lamento por lo ocurrido. “Con profundo dolor, 25 de mayo acompaña esta trágica e irreparable pérdida. Que Dios traiga consuelo y resignación a la familia. QEDP Fabiana”, publicaron desde las cuentas del hospital local.

Infobae