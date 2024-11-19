El Gobierno llamará a una licitación para privatizar la Hidrovía

El Gobierno presentará los pliegos para privatizar la hidrovía. Se trata de la Vía Navegable Troncal, que contiene la circulación del 80% del comercio exterior argentino y abarca 1477 kilómetros, siete provincias y 79 puertos. La empresa requiere un gasto anual de US$200 millones anuales y tuvo un déficit de US$90 millones hasta principios de 2024.

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, confirmó hoy que lanzará una concesión a treinta años y puso como límite la recepción de ofertas hasta el 29 de enero de 2025. El pliego concibe una posibilidad de prórroga por otros treinta años y no incluye un pago.

La medida se oficializará mañana a través de una resolución en el Boletín Oficial de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que preside Iñaki Arreseygor. En Nación esperan recibir propuestas de empresas chinas, belgas y holandesas como Shanghai Dredging Company, Dredging International, Jan de Nul, Boskalis y Van Oord.

“Lo que se pretende es que todas las empresas nacionales e internacionales que están en el tema del dragado y balizamiento puedan participar de un negocio único en la Argentina como este, que nuevamente se pone a consideración de los actores privados para su concesión”, expresó el ministro coordinador en las oficinas de la Administración General de Puertos (AGP).

En Balcarce 50 sostienen que hubo una coordinación con autoridades de las provincias que presiden Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gildo Insfrán (Formosa), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Hugo Passalacqua (Misiones). Martín Llaryora (Córdoba) también envió un representante.

El pliego incluye la incorporación de sistemas tecnológicos para la gestión del tráfico e identificación de los buques, así como iluminación Antinarcotráfico y Antiterrorista. Se trata de la incorporación de nuevas bases de monitoreo, con cámaras y sistemas satelitales de seguimiento de los buques con trece 13 drones a disposición de las fuerzas de seguridad.

Contiene además la remoción de barcos hundidos y abandonados contaminantes junto a un servicio de atención de derrames para las vías navegables. Contempla también la realización de estudios ambientales, nuevas zonas de traspaso y fondeo, ensanches de solera en los canales y el recambio de la totalidad del equipo de Balizamiento.

El Gobierno descarta haber coordinado los detalles técnicos del pliego con Mauricio Macri, que le pidió públicamente a Javier Milei que acelere su presentación en un acto del PRO. “No hubo ningún contacto con Macri ni con nadie de su equipo. Esto no tienen nada que ver con ellos”, expresó a TN un integrante del gabinete.

TN