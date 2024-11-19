Milei al margen del G20: encuentro con Georgieva y nuevo lazo con China

Durante su participación en la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro, el presidente Javier Milei abrió una agenda paralela centrada en la cuestión económica dentro de la cual logró encuentros clave con el líder chino Xi Jinping y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI, Kristalina Georgieva.

En un encuentro de alto nivel, tanto en el plano comercial, como en el político y el financiero. Javier Milei convocó a buena parte de su gabinete a Río de Janeiro para mantener una reunión bilateral con Xi Jinping y una delegación de funcionarios chinos en los márgenes del G20. El Gobierno comunicó que la reunión buscó promover “la cooperación constructiva” en lo que consolida un giro pragmático del Presidente en relación con el gigante asiático.

El encuentro entre delegaciones, de 30 minutos, también fortaleció el lazo político bilateral. Xi invitó a Milei a China y el Presidente lo retribuyó al ofrecerle también una visita al país. “Estas misiones se realizarán en plazos y términos a acordar entre ambas cancillerías”, rezó el comunicado oficial.

Así, en menos de cinco días, Milei pasó de formar parte de la exclusiva gala celebratoria del triunfo de Donald Trump, en Palm Beach, a encontrarse mano a mano con Xi Jinping, el otro polo de la principal guerra comercial del mundo. Pese a su claro alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, el Presidente se siente habilitado a profundizar sus lazos con el gigante oriental. “En la vida, una cosa son los amigos y otra son los clientes. No tiene por qué generar ningún problema nuestra reunión con China”, comentó un integrante de la comitiva argentina.

Durante el encuentro, China expresó su interés en incrementar el comercio con la Argentina, mientras que los funcionarios del Gobierno señalaron que pretenden aumentar sus exportaciones. Los países acordaron trabajar “en el desarrollo de proyectos conjuntos que beneficien a ambas economías”.

La Argentina cuidó cada palabra del comunicado oficial y en la delegación argentina todos prefirieron mantener en reserva los detalles del encuentro. Pero luego de la reunión se hizo especial hincapié en la colaboración “financiera” que se acordó durante la bilateral. No se descarta que China amplíe el swap de monedas o que ofrezca otro mecanismo de financiamiento al país, publicó por su parte, el diario La Nación.

FMI

Milei mantuvo una ajetreada agenda de reuniones bilaterales y tuvo en Río de Janeiro un fugaz encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. “Estamos listos para apoyar a la Argentina”, comunicó luego la titular del staff del Fondo.

A diferencia del encuentro que Milei y Georgieva habían tenido en junio, durante el G7, esta vez la Argentina se encuentra a pocos días de finalizar el acuerdo actual y debe definir cuándo encara las negociaciones y los trabajos técnicos para solicitar un nuevo programa con el organismo de crédito.

En el marco de la Cumbre del G20, la reunión con Georgieva y la subdirectora Gita Gopinath fue encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del BCRA, Santiago Bausili, junto a parte del equipo económico. Milei no pudo mantener la bilateral como se había pautado en un principio, porque su reunión matutina con el mandatario chino Xi Jinping finalizó después de lo previsto y el Presidente debió reprogramar su agenda del día. El Presidente, entonces, se hizo unos minutos para saludar a Georgieva y sacarse la foto que los exhibió a ambos sonrientes y que se difundió oficialmente.

“Tuve otra reunión productiva con el presidente de Argentina. Hicimos un balance de los impresionantes avances logrados en la estabilización de la economía y en la inserción en el mercado. Estamos dispuestos a apoyar a Argentina y a su gente para seguir avanzando en estos logros”, dijo luego Georgieva en la red social X.

Caputo había estado en la sede del FMI, en Washington, hace tres semanas para construir confianza con el organismo de cara a una nueva negociación.