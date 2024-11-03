Adorni dijo que Mondino se equivocó

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó la abrupta salida de la excanciller Diana Mondino del Gobierno en la mesa de Mirtha Legrand, quien se sorprendió por la resolución del presidente Javier Milei. “Tomó una decisión relevante y se equivocó”, sintetizó el funcionario.

Luego de que la diva planteara que a la exfuncionaria “la volaron”, Adorni explicó que “no es la primera ministra que se va del Gobierno en estos diez meses”, en referencia a las salidas de Nicolás Posse, ex Jefe de Gabinete; Guillermo Ferraro, exministro de Infraestructura; y Mario Russo, titular de la cartera de Salud.

En la misma línea, el vocero aclaró: “Votó en contra del bloqueo y cualquiera que conoce al Presidente sabe que está alineado con Estados Unidos y con Israel, no hay necesidad de consultar absolutamente nada”.

Para Adorni, “Diana Mondino es una persona sensacional”, pero aclaró que “el que no empuja la agenda del presidente no tiene lugar en el Gobierno”. Además, desmintió tensiones de la excanciller con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“Una ministra o un ministros o cualquier otro funcionario va en contra de la agenda del Presidente, esa persona da un paso al costado”, insistió, y agregó: “Tomó una decisión relevante y se equivocó. Es sano que pase”.

Inmediatamente fue interrumpida por la conductora, que rechazó la decisión del Poder Ejecutivo: “Qué va a ser sano, es un papelón por Dios”. Tras las risas, el vocero respondió: “Es sano que el Presidente elija a la gente para sus carteras que acompañen el 100% de su agenda. La política exterior para el presidente es importantísima”.

