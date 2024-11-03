Milei considera que terminó la recesión

El presidente Javier Milei reposteó este domingo la información de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que da cuenta de un 2,9 por ciento de las ventas minoristas en la comparación interanual.

La publicación también había sido reproducida en su cuenta de X por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"Buen domingo para aquellos que intentaron durante décadas hacernos creer que imprimiendo dinero para aumentar el gasto mejora la economía. Aquí la evolución de las ventas minoristas. La evidencia no perdona", advirtió el legislador.

La CAME indicó que "las ventas minoristas pymes subieron 2,9% interanual en octubre, a precios constantes, y acumulan una caída de 13,2% en los primeros diez meses del año. En la comparación mensual desestacionalizada, crecieron 7,4%", indicó CAME.

El dato fue celebrado también por el economista Antonio Aracre, que juzgó que "se acabó el relato del consumo estancando y coso".

"No es magia, es consistencia económica y convicción política", expresó el ex asesor de la presidencia de Alberto Fernández.

No obstante, la CAME advirtió que "un 51 por ciento de los empresarios "sigue manifestando que el principal obstáculo que enfrenta la pyme es la falta de ventas", además de la falta de crédito y los problemas de logística, entre otros.

