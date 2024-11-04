¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ajustes en servicios

Rige el nuevo aumento de la luz y el gas en las facturas de noviembre

Los incrementos vigentes desde el 1 de este mes son del 2,5 % y del 2,7%.

Por El Litoral

Lunes, 04 de noviembre de 2024 a las 18:38

El gobierno Nacional oficializó este lunes 4 los aumentos en las tarifas de luz y gas que recibirán los usuarios a partir del mes en curso. En el caso del gas el aumento llega a un 2,7% promedio y será de 2,5% aproximadamente para las tarifas de luz.
La medida se enmarca en el plan de ajuste de tarifas que realiza el gobierno nacional de Javier Milei a medida que quita progresivamente los subsidios.
La Resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) establece el incremento en las tarifas de EDENOR y EDESUR del 2,5 % a partir del 1 de noviembre de 2024.
Los nuevos cuadros tarifarios se aplican a usuarios residenciales divididos en tres niveles (1, 2 y 3), con bonificaciones diferenciadas según ingresos y consumo. Los usuarios de ingresos medios y bajos (niveles 2 y 3) recibirán bonificaciones de hasta el 71,92%.
También habrá un ajuste del 6% en el Costo Propio de Distribución (CPD).
En el sector del gas, la Resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) introduce un aumento en las tarifas del 2.7% de transporte y distribución para Metrogas.
Se anunciaron otros aumentos en el sector energético. YPF y otras compañías, como Shell, Axion y Puma, aplicarán incrementos en los precios de combustibles de menos del 3%. Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) también incrementará sus tarifas en un 4% desde noviembre.

