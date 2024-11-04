Kicillof reúne a los intendentes del PJ

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, retomó la iniciativa política y se mostró rodeado de una decena de intendentes peronistas, en actividades de gestión, para intentar dar por terminada la polémica suscitada por no haber apoyado explícitamente y desde un inicio a Cristina Kirchner en la pulseada con Ricardo Quintela por la conducción del Partido Justicialista (PJ).

Varios de los alcaldes que llegaron a la Casa de Gobierno este lunes son de La Cámpora. Otros, por ejemplo Mariel Fernández (Moreno-Movimiento Evita), integran la lista de Cristina para la presidencia del PJ nacional. También estuvo Gustavo Menéndez (Merlo), uno de los dirigentes que propusieron que la expresidenta encabezara el justicialismo. Del encuentro participaron otros aliados de Kicillof, como Fernando Espinoza (La Matanza), que ya se expresó a favor de la candidatura de Cristina.

De este modo, Kicillof se mostró liderando una agenda de trabajo con alcaldes de las distintas facciones enfrentadas. Y más aún: la cita -que formalmente se hizo para reclamar obras de una autopista a Javier Milei- llegó luego de que el intendente de Lanús, el camporista Julián Álvarez, reclamara por “la falta de financiamiento nacional y provincial” para concluir viviendas, según el informe que publicó La Nación.