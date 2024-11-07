Hallaron a la última víctima del derrumbe en Villa Gesell

Fueron 10 día de angustia para la familia de Dana Desimone (28), la joven cuyo cuerpo fue rescatado esta tarde entre los escombros del Apart Hotel Dubrovnik, de Villa Gesell. Dana es la octava víctima del trágico derrumbe, por el cual hay un arquitecto y un contratista detenidos, ambos por el delito de “estrago culposo agravado”.

Cerca de las 17 de este jueves llegó la confirmación más triste: los rescatistas hallaron el cuerpo de Dana de entre los escombros. Atrás quedó la imagen del rescate de Kiara, la gatita de José Nahuel Stefanic (25), novio de Dana y otra de las víctimas.

Con Dana ya son ocho las víctimas confirmadas por el derrumbe del Hotel Dubrovnik. El primer cuerpo hallado fue el del artístia plástico de Balcarce, Federico César Ciocchini (84), que vivía en el edificio lindero al que colapsó.

Luego los bomberos encontraron a María Rosa Stefanic (52), la última dueña del complejo, y Nahuel, sobrino de María Rosa y novio de Dana.

El martes los investigadores confirmaron que fueron rescatados los cuerpos de los plomeros Mariano Raúl Troiano (47), Ezequiel Juan Matu (28) y Matías Alberto Chaspman (28) y el carpintero carpintero Fabián Javier Gutiérrez (54), que trabajaba en las refacciones del lugar.