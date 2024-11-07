Un productor ganadero fue declarado culpable de la matanza de pingüinos

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut este jueves por la mañana declaró culpable al productor ganadero Ricardo La Regina por la masacre de pingüinos en Punta Tombo. “Esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado del medio ambiente”, destacó el Ministerio Público Fiscal de Chubut en sus redes sociales.

“Este tribunal colegiado por unanimidad falla declarando a Ricardo La Regina como autor penalmente responsable de los delitos de daño agravado, un hecho en modalidad de delito continuado, en concurso ideal con el delito de Crueldad Animal”, determinó el cuerpo integrado por los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri.

Según el fallo, a La Regina lo responsabilizan por los daños provocados durante los hechos ocurridos entre el 10 y el 14 de agosto, el 10 y el 14 de septiembre y el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021, pero sólo en este último caso fue hallado culpable de crueldad animal. En los otros dos hechos, fue absuelto de este último delito.

El próximo lunes, a las 8.30, se hará la audiencia de cesura y allí se conocerá la pena que deberá cumplir La Regina.

En la lectura del fallo, los jueces señalaron que estaba “probada la materialidad y autoría” de los hechos, conforme a la propuesta del Ministerio Público Fiscal (MPF) y las querellas, integradas por Fundación Patagonia Natural, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Y ahondaron: “Ricardo Adolfo La Regina, sin autorización administrativa previa sobre impacto ambiental y mediante la utilización de maquinaria pesada (retro excavadora) procedió al desmonte completo de vegetación nativa y remoción de suelo provocando daños irreversibles a la fauna y flora autóctonas del lugar, dañando el hábitat reproductivo del Pingüino de Magallanes y en el último de los hechos también, arrollando un alto número de pingüinos vivos de diferentes edades, matándolos, lastimándolos y causándoles sufrimiento como así también arrollando huevos en etapa de incubación”. Además, destacaron los dichos de los testigos, como también el testimonio de los biólogos