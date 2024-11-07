Nueva caída del dólar blue, que cerró a $1120

La cotización blue del dólar restó otros 15 pesos o 1,3% este jueves, a $1.120 para la venta, un mínimo desde el 17 de mayo de este año, casi seis meses atrás.

En noviembre, el dólar libre pierde 70 pesos o 5,9%. A la vez, reduce las ganancias de 2024 a tan solo 95 pesos o 9,3%, desde los $1.025 del cierre de diciembre, una tasa irrisoria si se tiene en cuenta que la inflación acumulada ronda el 104% en el período.

“El ‘cepo’, que en algún momento se especulaba con un levantamiento a fin de 2024, ahora el consenso empieza a inclinarse a que se mantenga hasta las elecciones”, indicó un informe de Adcap Grupo Financiero.

“La debilidad de las divisas de los mercados emergentes erosionaría el ancla cambiaria de Argentina, lo que requeriría un ajuste marginalmente mayor a futuro. Sin embargo, el plan actual se mantendrá sin cambios, y el gobierno espera que el FMI apoye la transición hacia un mercado cambiario más flexible, brindando financiamiento para fortalecer el balance del BCRA”, estimaron desde Max Capital.