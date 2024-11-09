El Gobierno le cambiará el nombre al “Gasoducto Néstor Kirchner”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este sábado que el Gasoducto Néstor Kirchner pasará a llamarse Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno. “El ‘Gasoducto Presidente Néstor Kirchner’ cambia su nombre: a partir de ahora se llamará ‘Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno’. Fin.”, expresó en su cuenta de X.

La obra fue inaugurada el 9 de julio de 2023 por el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, y conecta Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló en la provincia de Buenos Aires. Este gasoducto transporta 11 millones de metros cúbicos de gas por día a lo largo de 573 kilómetros.

Esta obra se gestó durante la presidencia de Mauricio Macri. El 30 de julio de 2019 se lanzó una licitación pública para iniciar el proyecto, pero nunca abrió las ofertas. Sin embargo, a finales del 2020, el secretario de Energía, Darío Martínez reactivó el proyecto y derogó el llamado de la licitación original .

El avance del gasoducto se reactivó casi dos años después, el 10 de agosto de 2022, tras una controversia entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Producción Matías Kulfas. Para esa fecha, el gobierno nacional firmó los contratos para la realización de la primera etapa del gasoducto, finalizada el invierno siguiente.

El ahora Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno es fundamental para el desarrollo energético del país, porque conecta la región de Vaca Muerta (una de las reservas de gas no convencional más importantes del mundo), con el centro productivo del país.

El cambio de nombre del gasoducto llega días después de otro anuncio similar que hizo el gobierno de Javier Milei. La nueva denominación del ex CCK, Centro Cultural Kirchner, ahora denominado Palacio Libertad Domingo F. Sarmiento.