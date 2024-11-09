El Gobierno y Aerolíneas llegaron a una tregua: discutirán salarios, pero sin paros

Las autoridades de Aerolíneas Argentinas y representantes de los gremios de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de la Asociación Argentina de Aeronavengantes (AAA) acordaron el viernes que continuarán las negociaciones el lunes y no tomarán medidas de fuerza por reclamos salariales en el corto plazo.

Como lo adelantaron los secretarios gremiales de APLA y Aeronavegantes este viernes en la tarde, se comprometieron a no concretar nuevas medidas de fuerza mientras continúen las negociaciones, por lo que no se esperan problemas con los vuelos en las próximas semanas.

Andrés Junor, secretario gremial de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, indicó que para el gremio es "positiva la renovación del diálogo, que estaba cortado desde hace bastante tiempo y que se había recrudecido en los últimos días".

Además, el representante señaló: "Nosotros reafirmamos nuestro reclamo, que sostenemos desde el inicio, que tiene que ver con lo salarial. Recordemos que este es un conflicto estrictamente salarial para nosotros", y confirmó que el atraso, con respecto a diciembre del año pasado, "es del 86%".

TN