¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará lavado de activos
Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará lavado de activos
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Política

El Gobierno y Aerolíneas llegaron a una tregua: discutirán salarios, pero sin paros

En las reuniones entre los representantes de los sindicatos aeronáuticos y los directivos de la línea de bandera se acordó continuar con las negociaciones el lunes.
 

Por El Litoral

Sabado, 09 de noviembre de 2024 a las 08:48

Las autoridades de Aerolíneas Argentinas y representantes de los gremios de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de la Asociación Argentina de Aeronavengantes (AAA) acordaron el viernes que continuarán las negociaciones el lunes y no tomarán medidas de fuerza por reclamos salariales en el corto plazo. 

Como lo adelantaron los secretarios gremiales de APLA  y Aeronavegantes este viernes en la tarde, se comprometieron a no concretar nuevas medidas de fuerza mientras continúen las negociaciones, por lo que no se esperan problemas con los vuelos en las próximas semanas. 

Andrés Junor, secretario gremial de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, indicó que para el gremio es "positiva la renovación del diálogo, que estaba cortado desde hace bastante tiempo y que se había recrudecido en los últimos días".

Además, el representante señaló: "Nosotros reafirmamos nuestro reclamo, que sostenemos desde el inicio, que tiene que ver con lo salarial. Recordemos que este es un conflicto estrictamente salarial para nosotros", y confirmó que el atraso, con respecto a diciembre del año pasado,  "es del 86%". 

TN

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD