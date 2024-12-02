La interna del PRO también llegó para justificar los casos de fuga de presos en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que durante su primer año de gestión “se escaparon menos presos” que el último año de gestión de su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, y confirmó que la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuenta con 15 efectivos de la Policía de la Ciudad que la custodian por orden judicial.

“Se escaparon menos presos que el último año de gestión de Horacio (Rodríguez Larreta). No sé por qué en ese año hubo menos publicidad que este”, ironizó en declaraciones radiales.

En la misma línea, amplió: “Estamos con una super población importante. Pudimos conversar con la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich, y empezamos el proceso de transferencia que nos va a permitir sacar a un montón de delincuentes de las alcaldías a las cárceles”.

Según reveló, 9 de cada 10 detenidos no corresponden a sistema judicial de la Ciudad que los alberga por “un problema de la justicia nacional”. “Estamos acordando con el Gobierno para que nos de penitenciarías en Marcos Paz y Ezeiza, la transferencia se da con recursos, pero nos vamos a hacer cargo nosotros para que no tengamos detenidos dentro de la ciudad de Buenos Aires”, reveló.

“Es difícil porque hemos detenido un 60% más que el año pasado, nosotros detenemos más”, se jactó además, en otra comparativa con Larreta.

En otro pasaje de la entrevista, Jorge Macri confirmó que Elisa Carrió cuenta con quince miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que por orden judicial la custodian. “Es una orden que se ratifica todos los años, a través de un fiscal”, reveló.

“Tiene custodia policial por orden judicial como tienen otros acusados o amenazados. La justicia elige a que fuerza pedirle recursos”, detalló al tiempo que aclaró: “Viene de la época de Larreta. No puedo sacárselo. Lo que hicimos es preguntar si tenemos que sostenerla y el fiscal lo ratificó”.

