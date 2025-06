Se entregó un asilado de la Embajada argentina en Caracas

Fernando Martínez Mottola, uno de seis opositores venezolanos asilados desde marzo pasado en la embajada de Argentina en Caracas, se presentó de manera voluntaria a las autoridades de Venezuela.

Martínez Mottola salió este jueves de sede diplomática y se presentó a la Fiscalía, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto a CNN, que no brindó más detalles.

Otros medios, como el canal NTN24, señalan que su salida fue fruto de una "larga negociación internacional" y que el opositor se encontraba ya en su casa, aunque no precisaban si está en libertad plena o vigilada.

Martínez Mottola era asesor de la alianza opositora Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), que denuncia fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro y reivindica la victoria de su candidato Edmundo González.

Se había refugiado en la residencia argentina en Caracas pocos días después de las elecciones del 28 de julio, junto a otros cinco colaboradores cercanos de la líder opositora María Corina Machado, todos acusados de conspirar contra el régimen chavista.

Una fuente judicial citada por la agencia AFP dijo que el ex ministro de Transporte y Comunicaciones del entonces presidente Carlos Andrés Pérez "reveló situaciones de presión que vivió dentro de la embajada por parte de los otros opositores",

Aún permanecen asilados Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Omar González, Claudia Macero y Humberto Villalobos.

El sábado pasado, los opositores refugiados desde marzo en la residencia embajada argentina en Venezuela denunciaron ser víctimas de un "asedio policial" y pidieron a Brasil, que custodia dicha sede diplomática desde agosto, redoblar esfuerzos para que el gobierno de Nicolás Maduro les entregue los salvoconductos para dejar el país.

La embajada se encuentra desde agosto sin personal diplomático, tras la ruptura de relaciones como respuesta a los cuestionamientos del gobierno de Javier Milei a la reelección de Maduro.

La sede estaba siendo custodiada por Brasil por petición de Argentina, pero en septiembre Venezuela revocó el permiso. No obstante, el gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, antiguo aliado de Maduro, insiste en que mantiene esta tarea.

Las tensiones con Caracas escalaron aún más en la última semana luego de la detención de un gendarme argentino que llegó de visita al país caribeño y de un empleado de la embajada.