Un helicóptero militar de Chile violó el espacio aéreo argentino

El gobierno argentino pidió a Chile explicaciones ante una violación al espacio aéreo que ocurrió el viernes por la tarde en la zona limítrofe de Santa Cruz. Tras el aviso del Ministerio de Defensa, la Cancillería envió una nota a la administración trasandina para solicitarle los motivos por los cuales ocurrió esa incursión sin autorización. Off the record, las autoridades argentinas negaron en diálogo con la prensa metropolitana cualquier tipo tensión diplomática entre las administraciones de Javier Milei y Gabriel Boric.

en torno a las 17.50 de este viernes, se detectó el ingreso al espacio aéreo argentino de un helicóptero del Ejército de Chile, sin que previamente se hubiera requerido autorización alguna, como así tampoco se informara de alguna emergencia o acontecimiento que justificara esa acción. Los sistemas de vigilancia aérea que dependen de la cartera de Defensa de la Argentina, que conduce Luis Petri, emitieron alertas y transmitieron la novedad al Gobierno, que tomó intervención rápidamente.

El ingreso no autorizado se registró a la altura del Paso Internacional Roballos, en Santa Cruz, en una zona que limita con la región de Aysén, que suele ser identificada como la puerta de entrada de la Patagonia chilena.

De acuerdo con la información obtenida de fuentes familiarizadas con el hecho, la Cancillería argentina realizó una presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para pedir explicaciones por la situación. Fue un requerimiento, de todos modos, que se hizo con especial atención a evitar cualquier tipo de escalada o tensión diplomática.

Es que el episodio ocurrió en medio de la reaparición de cruces políticos entre ambos presidentes, principalmente por motivos ideológicos, sin que esa confrontación afecte ni el vínculo entre ambos países como tampoco las relaciones comerciales o los flujos económicos.