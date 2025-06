La industria pyme creció por cuarto mes consecutivo

La actividad manufacturera de las pymes registró en noviembre un crecimiento del 3,9% en la medición desestacionalizada, siendo la cuarta suba consecutiva, pero sigue por debajo del nivel de 2023, al descender 3,7% interanual, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El buen dato a nivel mensual relevado en el undécimo mes del año, sigue la tendencia de los meses previos, cuando la industria pyme creció en octubre un 4%, en septiembre un 3,7% y en agosto un 3% frente al registro predecesor.

Sin embargo, el repunte de los últimos meses no alcanza para revertir el resultado negativo de la actividad durante el 2024, ya que acumula una retracción de 13,6% en los primeros once meses del año, frente al mismo periodo de 2023.

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) también arrojó que el uso de la capacidad instalada creció nuevamente, pasando del 62,3% en octubre a 63,1% en noviembre. Además reflejó que todos los rubros analizados tuvieron un alza frente al mes previo.

El panorama mensual se contrapone con la comparación interanual, donde cuatro de los seis sectores manufactureros del segmento pyme tuvieron caídas, siendo los más afectados fue “Químicos y plásticos” (-17%), seguido por “Papel e impresiones” (-15,7%) y “Alimentos y bebidas” (-15%). Por otro lado, “Madera y muebles” registró un aumento del 6,4%, y “Textil e indumentaria” creció un 1,7%.

Desde CAME indicaron que “la medida más destacada que esperan las industrias pymes continúa siendo la reducción de impuestos (nacionales y provinciales) y de tasas municipales”.