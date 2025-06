Mayans criticó a la Corte por el fallo contra la reelección en Formosa

El senador nacional, y presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, criticó a los jueces de la Corte Suprema de la Nación por el fallo emitido días atrás que pone fin a la reelección para gobernador indefinida en la provincia de Formosa y consideró que fue una decisión menos jurídica que “política”.

“El único requisito es que te vote la gente. Todos pueden ser reelectos en Formosa. Pero si no te vota la gente no sos reelecto, como le pasó a Macri”, chicaneó Mayans, formoseño y muy cercano al gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, durante una entrevista con Romina Manguel, en FM Millenium.

El experimentado senador consideró que los jueces del Máximo Tribunal podrían haber estado condicionados políticamente para tomar esa decisión, que salió de manera unánime. “Insfrán ha hecho una administración increíble. Inauguró una escuela por día en los últimos cinco años. La Corte ha tenido decisiones políticas influida por ciertos sectores", opinó y asoció el fallo sobre Formosa a otras sentencias que afectaron al peronismo: “Cuando Cristina fue candidata al Partido Justicialista empezaron a salir cosas. Salió todo. Como hacían en el tiempo de Macri, cuando cualquier problema que tenía el gobierno empezaban a salir cosas del Poder Judicial”.

Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz concluyeron en el fallo publicado el último jueves que la cláusula de la Constitución provincial que le permitió competir a Insfrán -gobernador ininterrumpido desde 1995- en las elecciones, y quedarse en el poder durante tres décadas, choca con la Constitución Nacional.

Rosatti y Maqueda, en forma conjunta, y Lorenzetti, en un voto en la misma línea, sostuvieron que en Formosa se debe llevar adelante una reforma constitucional que cambie la normativa actual. Rosenkrantz fue más allá y sostuvo que el gobernador no debió haber sido habilitado para presentarse y declaró la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución provincial, en función de la concreta práctica institucional que permitió el ejercicio ininterrumpido del poder por parte de aquel.