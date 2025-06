Los radicales expulsados profundizan el acompañamiento al Gobierno

El radicalismo atraviesa un momento de crisis institucional, con cuestionamientos cruzados y pedidos de expulsiones. El detonante de los cortocircuitos es el vínculo con el gobierno de Javier Milei, donde la UCR no tomó una posición unívoca. Incluso hubo un grupo de diputados que se acercó al oficialismo de manera incondicional, lo que les valió la expulsión del partido este jueves.

El caso es que, con distintas posturas, Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat no se irán sin pelear. “Legalmente, vamos a fondo”, aseguró Arjol. Además, el legislador agregó: “Políticamente, no vamos a entregar el partido a los K. Vamos a dar pelea”, en declaraciones que dio a TN.

Incluso fue un paso más allá: “Van a tener que intervenir Misiones. En la provincia van a sacar una resolución que no va a acatar la resolución de Nación”. Y advirtió: “Lousteau cree que yo soy un puntero político de alguien, pero no sabe con quién se metió políticamente”.

Otros, son un poco más cautos. “Todavía no lo hemos decidido en conjunto, pero yo tengo la postura de que no vale la pena apelar. No hay que hacerle perder tiempo a la Justicia, a pesar de que es totalmente injusto y sabemos que lo podemos ganar”, afirmó Luis Picat, uno de los radicales marginados por el Tribunal de Ética.

En su defensa, Picat manifestó que “hemos traído un aire fresco al radicalismo al llegar del sector privado”. Y apuntó contra el sector que no los quiere en el partido: “En el caso de Lousteau y Manes, que no han tenido la oportunidad de ganar, se han asociado al kirchnerismo”.

Por último, el diputado cordobés sentenció: “Vienen tiempos de reflexión en el radicalismo. Nosotros tenemos claro que vamos a profundizar el acompañamiento al Gobierno”.

La expulsión del neuquino Pablo Cervi, será analizada la semana próxima. Sin embargo, su caso sería diferente al de los otros tres.