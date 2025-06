El PRO marca distancia con la estrategia electoral propuesta por Javier Milei

El PRO tomó distancia de la estrategia electoral que planteó el presidente Javier Milei, que condicionó a un acuerdo nacional una eventual alianza entre el oficialismo y el partido liderado por Mauricio Macri para las elecciones legislativas de 2025. El secretario del espacio amarillo, Facundo Pérez Carletti, cercano al expresidente, adelantó que van a “fortalecer el partido en cada provincia”, y advirtió sobre la “intencionalidad política” del Gobierno de llevar a discutir una “nacionalización” de las legislativas.

El dirigente del PRO aclaró además que “hasta ahora no se avanzó en ningún tipo de discusión” sobre un acuerdo con La Libertad Avanza sino que “al contrario, se retrocedió en ese sentido”. Pérez Carletti mencionó que el Presidente “en otras oportunidades manifestó algo similar y posteriormente no hubo ningún avance en ese sentido”, y confirmó la estrategia electoral del partido, “preparar en todos lados la oferta electoral con prescindencia de eso”, en referencia a una potencial alianza nacional con LLA.

El dirigente aclaró que “el PRO es frentista, en muchos lugares integra ejecutivo provincial”, y que “el año que viene las elecciones tendrán una fuerte connotación provincial, es lógico que provincia por provincia se evalúe que es lo mejor, teniendo en cuenta coyuntura de cada distrito”. Mencionó que “hay gobernadores del PRO o de la UCR con un dispositivo electoral exitoso en 2023, al que van a querer mantener y ampliar”.

Pérez Carletti dijo que “el año que viene no se elige presidente, la continuidad de Milei”, y cuestionó la estrategia del Presidente de “intencionalidad política de llevar a discutir eso”, debate que planteó que “no se dará en los territorios, donde se priorizará la discusión de índole provincial, de gobernadores a los que les va bien, y que van a querer ampliar su frente, no desarmarlo”.