“Mafia y delirio”: el duro mensaje de Cristina Kirchner contra Macri, Milei y la Justicia

La expresidenta Cristina Kirchner envió un duro mensaje contra Mauricio Macri, Javier Milei y la Justicia tras las declaraciones de Rosatti sobre la intención oficial de designar por decreto a Lijo y García Mansilla. “Mafia y delirio”, expresó.

A través de sus redes, la exmandataria cuestionó: “Aunque parezca joda… Macri le exigió ayer a Milei ‘ser transparente’ y ‘cuidar la República’. Milei sigue repitiendo que su gobierno es el mejor de la historia y Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designado por Macri), amenazó anoche desde La Nación+, el canal de los Saguier, que ‘todo termina en la Corte’”.

Ante esto, sostuvo: “O sea… no importa lo que votás porque quien finalmente decide no fue votado por nadie y además es vitalicio”. Además, agregó: “Mafia y delirio, peligroso binomio para los destinos de la Patria en estas vísperas de Navidad”.

Sobre el final, Cristina pidió que “esta noche, cuando compartamos la llegada de Jesús con nuestros seres queridos, ratifiquemos nuestros valores de solidaridad y amor al prójimo”.

“Pidamos templanza e inteligencia y reafirmemos el valor de la unidad en comunidad en momentos de tanto desamor y de ‘sálvese quien pueda’. Solidaridad y comunidad. Feliz Navidad para todas y todos”, concluyó.

El mensaje de la presidenta del PJ llegó después de que Milei dijera que espera un acuerdo con el PRO en las elecciones del año próximo o que, en caso de que no lleguen a una alianza, irían por separado. Este comentario fue recibido por Macri, quien sostuvo: “Acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros lo hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”.

Pero no solo por ello, sino que la expresidenta también salió al cruce del juez Rosatti, quien se refirió a la designación de Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal -que podría darse por decreto- y que consideró que “lo tiene que resolver la Corte en última instancia si hay cuestionamientos”. Sin embargo, el magistrado también advirtió: “La experiencia me ha enseñado que uno nunca tiene que responder frente a una hipótesis de un hecho que no ha acontecido; puede pasar o no”.

En ese sentido, Rosatti señaló que la presión que recae sobre los ministros de la Corte desde la vereda de la política la vive “con naturalidad” y sostuvo que es “casi normal que haya una zona de recíproca incomprensión”. “Siempre ha habido una línea divisoria que ha estado más o menos clara, y ahora hay zonas grises”, remarcó.

Días atrás, Cristina ya había criticado la relación entre el Gobierno de Javier Milei y el PRO. “Para los que se llenan la boca hablando de República, división de poderes, transparencia, instituciones y coso. Golpes sucios en la Argentina de la derecha farsante”, aseguró.

Así lo hizo en sus redes sociales a partir de un artículo periodístico que analiza la crisis entre el oficialismo y el partido conducido por Mauricio Macri. Los conflictos entre ambos se potenciaron por el escándalo del senador Edgardo Kueider y el conflicto por la llegada de Ariel Lijo a la Corte Suprema.