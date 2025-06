Borrachos y desnudos, chocaron contra el frente de una casa: la mujer escapó corriendo

Un hombre de 64 años y una mujer, que circulaban desnudos y borrachos en un auto, chocaron contra el frente de una casa este miércoles a la madrugada en Neuquén, en pleno festejos de Navidad. El conductor debió ser internado por golpes, mientras que su acompañante escapó sin ropa.

El llamativo episodio ocurrió cerca de la 5 de la mañana en la localidad de Centenario, en el barrio de Eluney, unos 15 kilómetros al norte de la capital provincias. De un momento a otro, el conductor perdió el control del vehículo y se fue contra el paredón exterior de una vivienda.

La pareja iba a bordo de una Ford EcoSport cerca de la esquina de Canadá y Cámpora, lugar hasta donde llegó el transgresor paseo, durante el que, además, el conductor registraba 0,74 gramos de alcohol en sangre.

El impacto de frente del vehículo contra la casa ocasionó un verdadero revuelo en la zona, donde aún había vecinos celebrando la Navidad. Si bien nadie más resultó lastimado, llamaron a las autoridades para que intervinieran.

Según informó La Mañana de Neuquén, el hombre se quedó en el auto hasta la llegada de la Policía de Tránsito, que sometió al protagonista a un test de alcoholemia. Además, se constató que es de nacionalidad boliviana, residente en esa localidad.

Pero el episodio no tuvo ahí su última página, ya que a diferencia de su acompañante, la mujer decidió evitar la exposición pública y se fue corriendo, sin ropa, y así no dar ningún tipo de explicaciones en el lugar del hecho.

Minutos más tarde, el conductor fue trasladado al Hospital Natalio Burd, ya que presentaba algunos golpes en su cuerpo.

Asimismo, informó el mismo medio local, personal de Bomberos de la localidad se hizo presente para colaborar con la remoción de la camioneta gris, que había quedado incrustada entre los ladrillos del muro.

Esa parte de la vivienda quedó literalmente derrumbada. Los nombres de quienes viajaban en el auto no trascendieron, así como tampoco si la Justicia intervino para investigar detalles del episodio.