Tensión con Milei: Macri desdobla la elección porteña

Tras los cruces públicos entre Javier Milei y Mauricio Macri en torno al pliego de condiciones para anudar un acuerdo para competir en los comicios de 2025, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, busca recobrar la iniciativa política con un plan para defender al principal bastión de Pro de la amenaza de La Libertad Avanza (LLA). Es que el próximo viernes, el alcalde confirmará su decisión de desdoblar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y anunciará el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para suspender las primarias porteñas.

“Difícilmente haya un acuerdo entre Pro y La Libertad Avanza en la ciudad. Por eso, decidimos salir a la cancha. Hasta ahora fuimos los rehenes. No podemos depender de si Mauricio come o no milanesas con Milei y arregla. Vamos a defender la ciudad”, avisan en la cúpula del Poder Ejecutivo porteño.

En las últimas horas, Jorge Macri y sus colaboradores más estrechos pulen la letra fina del decreto para desacoplar los comicios locales de las legislativas nacionales en las que se elegirán diputados y senadores. Aún no está definida la fecha, pero es probable que el alcalde convoque a votar a los porteños los primeros días del mes de julio, antes de las vacaciones de invierno.

A su vez, las autoridades de la Ciudad iniciaron gestiones para garantizarse un colchón de apoyos que le permitan aprobar en sesiones extraordinarias la suspensión de las PASO. Se requieren una mayoría especial de 40 votos, por lo que el macrismo deberá negociar con representantes del peronismo, los libertarios que comanda Ramiro Marra y el bloque de La Libertad Avanza que responde a Karina Milei. Se trata del grupo que comanda Pilar Ramírez, quien anticipó días atrás en una entrevista con LA NACION que sentía un “tufillo raro” en torno a la idea de Jorge Macri de adelantar los comicios. En la sede gubernamental de la calle Uspallata, en Parque Patricios, argumentan que el jefe porteño tiene la potestad para decidir si convoca a elecciones simultáneas o separadas.

A su vez, los consejeros de Jorge Macri repiten que es necesario discutir los temas de la Ciudad para reforzar su autonomía. Argumentan que no pretenden que la agenda nacional y las discusiones entre Macri y Milei sobre una eventual alianza “embarren la cancha” del debate en la Capital.