Leve repunte de las ventas navideñas

Las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes subieron 1% frente al año pasado, de acuerdo al informe dado a conocer en las últimas horas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo al relevamiento de CAME, el 86,2% de los comercios consultados realizó alguna promoción. Y si bien se detectó a un consumidor más tranquilo frente a la estabilidad de precios, sus ingresos se vieron limitados "por una economía que aún está en proceso de recuperación”, indicaron.

Del otro lado del mostrador, el 47,9% de los comerciantes dijo que las ventas fueron mejor o mucho mejor de lo esperado, mientras que el 15,1% señaló que fueron peor o mucho peor, y el 37% opinó que fueron iguales a lo esperado.

“El balance no fue bueno si se tiene en cuenta que se compara con una Navidad muy austera, como fue la de 2023. Pero encontró a un comercio más prolijo financieramente, y junto con las ofertas en efectivo y las cuotas sin interés, morigeraron el impacto del resultado”, puntualizó CAME en su informe.

CAME indicó que el ticket promedio se ubicó en $36.165, siendo el valor más alto $60.658 en Equipos de audio, video, celulares y accesorios, y el más bajo $30.069 en Librerías.

Respecto a la afirmación de que “la Navidad impulsará sus ventas mensuales”, el 95,3% de los comerciantes indicó estar total o parcialmente de acuerdo, mientras que solo el 4,7% expresó su desacuerdo.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por CAME entre el lunes 23 y martes 24 de diciembre en 240 comercios pymes del país.

De los seis grandes rubros relevados, crecieron Calzado y marroquinería (+6,7), Cosmética y perfumería (+3,1%), Equipos de audio, video, celulares y accesorios (+2,5%), e Indumentaria (+1,2%). En cambio, cayeron Librería (-5,8%) y Juguetería (-1,9%).

En Indumentaria, Lencerías, y accesorios las ventas subieron 1,2% a precios constantes frente a la misma fecha 2023.