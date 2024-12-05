Kueider, con prisión domiciliaria y una fianza en Paraguay

La Justicia de Paraguay ordenó el arresto domiciliario del senador Edgardo Kueider y su secretaría Iara Magdalena Guinsel Costa tras una audiencia que se realizó en Asunción. Además, se estableció una fianza de 150 mil dólares para cada uno, dijeron a Infobae fuentes judiciales. Se los acusa del delito de contrabando por haber intentado ingresar a ese país con más de USD 200 mil sin declarar.

La prisión domiciliaria será en un lugar a determinar, dentro de Asunción, y con control permanente de la Policía local. La decisión la tomó el juez Humberto Otazu, tras una audiencia que duró más de dos horas, y en la cual también participó el fiscal Edgar Benítez. “Generalmente en estos casos cumplen la domiciliaria en un hotel o en un departamento”, explicó el fiscal Alcides Giménez Zorrilla en diálogo con TN.

“La expectativa de pena es de 2 años y medio por contrabando frustrado”, explicó una fuente judicial. Y agregó que esta misma tarde se realizará la audiencia con la secretaria.

Kueider fue detenido en la madrugada del miércoles en el Puente de la Amistad que une Foz do Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). Trasladaba USD 211.102 en efectivo, $646.000, y 3,9 millones de guaraníes (unos USD 500 aproximadamente).

El senador estaba acompañado de su secretaria, una mujer de 34 años oriunda de Concordia.

No era la primera vez que viajaban juntos a Paraguay. Tal como reveló ayer Infobae con documentos oficiales, Kueider hizo seis viajes a ese país en lo que va del año. En cinco de esos cruces coincidió con la joven: el 13 de octubre, el 16 y 21 de junio, y el 3 de marzo.

En muchos de esos casos, declararon que se iban a alojar en el Hotel Five, un cuatro estrellas ubicado en el centro de Asunción. En ese mismo lugar se alojó el embajador de China en los Estados Unidos, Xie Feng, a fines de junio, cuando se realizó la 54° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), contaron fuentes diplomáticas de Paraguay.