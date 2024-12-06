Internaron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, fue internado en las últimas horas en la clínica La Sagrada Familia, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, según confirmaron a Infobae allegados al funcionario.

La patología por la cual fue trasladado a un centro de salud es similar a la última dolencia que sufrió en septiembre, cuando también tuvo que ser traslado para recibir atención hospitalaria por un cuadro gastrointestinal agudo, que le produjo una lipotimia y le hizo perder el conocimiento.

En aquella oportunidad, Francos estuvo internado en una primera instancia en el Hospital de Pacheco, y luego derivado a la clínica Sagrada Familia. Ese episodio ocurrió luego de una semana de alta tensión para el Gobierno, cuando el ministro de 74 años tuvo que comparecer en la Cámara de Diputados para exponer su informe de gestión, como lo establece la Constitución Nacional, y versiones sobre una presunta discusión que entonces habría tenido con el asesor Santiago Caputo, que integra el “triángulo de hierro” del presidente Javier Milei.

Tras ser dado de alta y al regreso de su rutina de trabajo, el jefe de Gabinete minimizó la afección que padeció. “Fue un tema no demasiado serio, una infección urinaria”, describió. Incluso, se refirió a las versiones que vinculaban al hecho con un pico de estrés. “Yo la verdad que no siento el estrés, no me doy cuenta, pero bueno, la tarea es demandante y quizás uno le dedica más tiempo que la que el cuerpo resiste”, reconoció.

Francos se incorporó al Gobierno el 10 de diciembre de 2023, cuando juró como ministro del Interior, un puesto clave para la negociación con las provincias, en meses que se caracterizaron por una fuerte tensión entre la Rosada y la mayoría de los gobernadores. Más tarde, en junio, fue sumando la confianza del Presidente, quien lo designó como jefe de Gabinete, tras la salida de Nicolás Posse.

Antes de participar de la gestión libertaria, Francos ejerció el cargo de diputado nacional, presidente del Banco Provincia durante la gobernación de Daniel Scioli y representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo en el Gobierno de Alberto Fernández.

