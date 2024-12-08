Encontraron a dos jóvenes muertos y abandonados en la ruta

Dos jóvenes fueron encontrados sin vida al costado de la Ruta Nacional 9 en Río Hondo, en Santiago del Estero. Según las primeras investigaciones, las víctimas habrían sido atropelladas por un vehículo que luego se dio a la fuga, dejando a los jóvenes abandonados en el lugar.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 1210 de la mencionada ruta. La Policía fue alertada por un transeúnte que descubrió los cuerpos y notificó a las autoridades. Al llegar, los efectivos encontraron a Ulises Suárez, de 15 años, tendido en el pavimento. Cerca de él se halló una motocicleta Yamaha YBR negra, que presentaba una abolladura en el lateral trasero derecho, lo que sugiere que fue impactada por otro vehículo.

A pocos metros, los agentes descubrieron a la segunda víctima, identificada por su padre como Oscar Marcelo Suárez, de 21 años. Aunque ambos jóvenes compartían el mismo apellido y fueron atropellados en el mismo sitio, no se ha establecido ningún parentesco entre ellos hasta el momento.

El personal del Centro Integral de Salud (CIS) Termas de Río Hondo acudió al lugar para examinar a los jóvenes, pero solo pudo confirmar que no presentaban signos vitales. Ante esta situación, el fiscal de turno ordenó que el equipo de Criminalística realizara las investigaciones pertinentes en el lugar del accidente. Asimismo, solicitó que los cuerpos fueran trasladados a la ciudad Capital para la realización de las autopsias correspondientes.

Hasta la tarde de este domingo, la Policía continuaba la búsqueda del conductor responsable del accidente, mientras se investiga la posibilidad de que las víctimas hayan sido atropelladas por un vehículo que huyó sin prestar ayuda. La motocicleta encontrada en el lugar fue secuestrada como parte de la investigación.