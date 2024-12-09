Cristina Kirchner, Kicillof y Massa se mostraron juntos en un acto del PJ

La expresidenta Cristina Kirchner; el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el exministro de Economía Sergio Massa encabezaron este lunes un encuentro del Partido Justicialista bonaerense en Moreno. La reunión de los tres referentes del peronismo se realizó en medio la tensión entre Kicillof y el kirchnerismo duro, un sector encarnado por el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que estuvo detrás de la convocatoria.

Los dirigentes se reunieron en el interior de un bosque de 260 hectáreas a solas con el objetivo de “volver a conectar y dejar atrás las internas”. Terminó cerca de las 16. Esta fue la primera vez que Cristina, Massa y Kicillof se encontraron públicamente tras la derrota electoral de 2023.

A cielo abierto, en la cabecera de la mesa -en el centro- se sentó la expresidenta junto a la intendenta anfitriona y una de las vicepresidentas del PJ bonaerense, Mariel Fernández. A los costados, Kicillof junto a la vicegobernadora Verónica Magario -que también es vicepresidenta del partido-. A la derecha de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner se ubicó en el otro extremo.

Los temas centrales a tratar incluyeron la lectura y consideración del acta de la reunión anterior, un informe del bloque legislativo y un análisis de la situación política.

Pese a los tres puntos formales que se explicitaron en la convocatoria, los temas a discutir fueron amplios. Qué va a pasar con las elecciones del 2025 en la provincia de Buenos Aires fue uno de los ítems. Si Kicillof, que es el que tiene la potestad, definirá desdoblar la fecha de los comicios y desengancharla de la elección a diputados nacionales que el año que viene tendrá la novedad de votarse mediante Boleta Única de Papel (BUP) es algo irresuelto hasta el momento. No hay, en el peronismo, una posición unificada.