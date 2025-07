Agravan los cargos a los acusados de intentar matar a Cristina Kirchner

Un año y diez meses después de que intentaran matar a la expresidenta Cristina Kirchner de un tiro en la cabeza, Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte comenzarán a ser juzgados este miércoles acusados de tentativa de homicidio calificada que los expone a una pena de entre 13 años y 4 meses de mínima a 20 años de prisión de máxima

Los acompañará en el banquillo de lo acusados, el jefe de ambos en el emprendimiento de la venta de copos de algodón de azúcar coloreados Nicolás Gabriel Carrizo, acusado ser partícipe del intento de asesinato.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6 integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. La acusación correrá por cuenta de la fiscal general Gabriela Baigún que acusará por intento de homicidio calificado por alevosía, es decir, aprovechándose de la indefensión de la expresidenta, con la intervención de dos o más personas, y el uso de arma.

La fiscal Baigún dijo que estudia si es posible aplicar una agravante de género por tratarse de un intento de femicidio.

La expresidenta es querellante en el caso, con sus letrado José Manuel Ubeira y Marcos Alzabal. Cristina Kirchner planteó desde un principio que hay más responsables del intento de asesinato, no solo estas tres personas. En esa senda acusó al exdiputado del PRO Gerardo Milman de intervenir en el ataque de alguna manera y al grupo de ultraderecha Revolución Federal de instigar la actuación de los autores materiales. Sin embargo nada de esto se probó y no es materia del juicio.

La fiscal Baigún dijo que espera llegar a la verdad y que quede claro si son estas tres personas las responsables o si hay otros involucrados. ”Yo no creo en las hipótesis de la querella, no prejuzgo, no me corresponde; el fiscal de primera instancia Carlos Rívolo tiene otra parte de la causa abierta, si es así es porque cree que puede haber alguien más en el hecho, y yo espero poder colaborar con él a partir de lo que salga de este debate”, dijo la funcionaria.