Se extiende el misterio por el hombre que fue a cazar y desapareció

Enrique Fabiani, un jubilado de 74 años, salió a cazar hace tres semanas a un campo en Alcaraz, Entre Ríos, junto a dos amigos y su hijo. Se cree que logró salir del monte donde se encontraba, pero no se supo más nada de él hasta el momento. “Mi padre no está perdido, está desaparecido", aseguró una de sus hijas a un medio local.

Una de las tres hijas del hombre, Melisa Fabiani, relató que su papá fue a cazar con dos compañeros al campo de un amigo y que luego se sumó su hermano, que al llegar al lugar se enteró de todo lo sucedido.

Al momento de su desaparición, el jubilado de contextura robusta, calvo y con barba, vestía gorra sin visera camuflada, botas de goma y riñonera. "Mi padre no se perdió en el monte, logró salir por sus propios medios, encontró una calle, una casa, golpeó la puerta de la familia Lodi donde fue maltratado y lo echaron para después llamar a abigeato y contar sobre mi papá", aseguró Melisa al programa “Parte Diario” de Radio 2820.

Para la mujer, la situación “es un misterio muy grande”. “La búsqueda fue intensa con más de 300 personas inicialmente, entre policías, bomberos, vecinos, familiares. Se lo buscó con drones, parapentes, helicóptero, vehículos y no apareció ni un rastro de mi padre", contó.

"Mi padre es una persona que no sufre colesterol, presión, diabetes, padece por momentos de una desorientación, pero no necesita medicación para sobrevivir”, explicó.

Sin embargo, Analia Bessone, amiga de una de las hijas de Fabiani, le relató a TN que "todos llegaron a la zona de montes de la localidad de Alcaraz, cerca de Bovril". "Su hijo y su amigo se adentraron entre los matorrales, y él decidió separarse para buscar al dueño del campo, a quien conocía desde hace tiempo, pero no lo volvieron a ver”.

El hombre, que estaba armado con una escopeta de caza, fue visto por dos personas. La primera, un maquinista que realizaba trabajos en la zona y la segunda, un hombre desde una vivienda, que se asustó al notar que portaba un arma. Según los datos dados a conocer, en ese momento faltaban pocos minutos para la medianoche.

Luego, trascendió que una cámara de seguridad captó el recorrido de una camioneta que llamó la atención de Sebastián Tavela, yerno de Fabiani.