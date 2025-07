El Gobierno quiere bajar a 13 años la edad de imputabilidad

Tras la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno presentó este viernes el proyecto de Ley Penal Juvenil. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticiparon en una conferencia la reforma que la administración libertaria de Javier Milei enviará al Congreso para combatir el delito por parte de menores de edad.

Técnicamente se llama “Régimen Penal Juvenil”. Indica cuál es la pena de imputabilidad y establece una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo al delito cometido.

"A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes lo cometen. La decisión del presidente Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas", apuntó Bullrich.

La ministra se enfocó en el reclamo social vigente "por la impunidad" de quienes delinquen y tienen menos de 16 años. "Nuestra sociedad no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia".

En la síntesis del texto del proyecto se empieza por lo más fuerte: las edades. "Adolescentes de entre 13 y 18 años".

Detalla que los menores de entre esas edades que delinquen pueden ser privados de la libertad en "establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo" y que se debe comunicar a sus padres de la imputación y los actos procesales.

"El juez y el Ministerio Público fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas", se explicita.

Si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, como "asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes".