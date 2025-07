El gobernador de Chubut confirmó que irá a la Justicia por Ganancias

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó este domingo que judicializará el Impuesto a las Ganancias restituido tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. “Ha sido un error por parte del Gobierno no haber contemplado las asimetrías”, argumentó el mandatario provincial aludiendo a los costos de vida en la Patagonia.

“La Ley Bases fue una discusión coyuntural” pero ahora “hay que discutir en serio, diciendo la verdad, identificando los cuellos de botella que atentan contra el desarrollo de la Argentina y trabajando desde todos los sectores: gremial, empresarial y todos los estados”, dijo este domingo en declaraciones radiales.

En ese marco, cuestionó el regreso del Impuesto a las Ganancias que impulsó el Gobierno y que aprobó el jueves pasado la Cámara de Diputados, ya que no contempla el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible por lo que afecta directamente a trabajadores de distintos sectores de la provincia.

“Lamentablemente el avance inconsulto con respecto a retrotraer el Impuesto a las Ganancias ha sido un error”, criticó Torres, al tiempo que denunció que “hay muchas cosas que se modificaron en el Senado y no se contemplaron después”.

Según contó el mandatario provincial, actualmente está investigando junto a su vice, Gustavo Menna, abogado constitucionalista, “si se puede crear un impuesto con la ratificación de una sola cámara sin que el Senado lo haya avalado”.

En la misma línea, reconoció: “Sí, va a terminar judicializado, no solo por lo que planteo sino por distintos afectados que terminan en una relación de competencia y facultad para realizar planteos en la justicia. Hablo de sindicatos, trabajadores del petróleo, la pesca que se pueden ver afectados”.