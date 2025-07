La agenda de Milei lo llevará a San Juan, Brasil y Tucumán

Como parte de su actividad oficial, el presidente Javier Milei estará el próximo jueves 4 julio en San Juan para formalizar el lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización. Para dicho evento, será recibido por el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego.

El objetivo central del Plan de Alfabetización es poder articular a los diferentes representantes técnicos del sector educativo -que responden a las 24 jurisdicciones- con la autoridad nacional para llevar a cabo la implementación y el desarrollo de los distintos planes estratégicos.

Mientras que el presidente Javier Milei viajará este fin de semana a Brasil, donde compartirá un evento con el ex presidente de ese país Jair Bolsonaro. El encuentro se producirá en la Expocentro de la ciudad de Camboriú, Santa Catarina, que se extenderá dos días, el sábado 6 y el domingo 7 de julio de 2024, en el marco de Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Se dará un día antes de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se hará en Paraguay, a la que Milei desistió de concurrir para no cruzarse con el actual mandatario brasileño, Lula da Silva, con quien está enfrentado y con el que tuvo la semana pasada un duro intercambio de críticas.

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó en la conferencia de prensa matutina que “por cuestiones de agenda no va a ir a la cumbre del Mercosur como tenía previsto días atrás”, para evitar “una sobrecarga en la agenda”.

En tanto que habrá vigilia en Tucumán antes de la firma del Acta de Mayo el lunes 8 de julio por la noche para esperar que comience el Día de la Independencia Nacional. Luego, Milei viajará en la madrugada a Buenos Aires porque a las 9 en la Catedral Metropolitana se hará el tradicional Tedeum. Dos horas más tarde, sobre la avenida del Libertador, comenzará el desfile militar para celebrar el nuevo aniversario, el 208°, del día patrio.

Para el acto en Tucumán, del que será anfitrión el gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo, en el Gobierno ya enviaron las invitaciones a los mandatarios provinciales, sindicalistas y ex presidentes. En Balcarce 50 aseguran que unos 13 gobernadores estarán en esa cita, donde se firmarán los 10 puntos que impulsa el líder libertario sobre el que se deberán construir futuros consensos. Como por la noche del 9 se jugará una de las semifinales de la Copa América en la que puede estar involucrado el seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni, para que no se superponga la actividad en Tucumán, se hará en la madrugada.