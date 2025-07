El Gobierno minimizó la tensión en los mercados

El vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó este martes la tensión en los mercados y la suba en la cotización del dólar libre, y aseguró: “No damos un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso”. Además, y en su habitual conferencia de prensa, indicó que este proceso “no interfiere en el plan ni en el camino que estamos haciendo”. “Está garantizado el déficit cero, la emisión cero; no vamos a devaluar, no nos vamos a correr”, amplió.

Concretamente, los bonos soberanos en dólares volvieron a caer, aunque moderaron sus bajas iniciales, tras el anuncio en materia monetaria del viernes pasado que tuvo "sabor a poco" para el mercado, por ello el riesgo país tocó un máximo de casi cuatro semanas. En cambio, los ADRs rebotaron en Wall Street, luego de los desplomes sufridos el lunes.

En ese marco, el título soberano que más cayó fue el Global 2029, con un -3,6%; seguido por el Bonar 2038 (-2%); y el Global 2041 (-1,5%). En la primera parte de la rueda, llegaron a ceder hasta 5,1%. Por ende, el riesgo país aumentó 1,5% hasta los 1.536 puntos (tras un pico intradiario de 1.570), un máximo desde el 7 de junio pasado.

A su vez, el lunes se conoció que la recaudación de impuestos cayó 14% en términos reales en junio, al totalizar $11,3 billones, frente a los $13,4 billones de mayo.

Y el dólar blue cerró su cotización a $1430, máximo histórico, mientras que el oficial se encuentra en $954,19.

“Cuando anunciamos el déficit cero, el dólar también pegó un salto. Creo que llegó hasta loas 1300 pesos, y cuando esos descreídos nos creyeron, el dólar se terminó acomodando. Y hoy lo que anunciamos fue la emisión cero. Es probable que algunos que no creen entiendan que el valor del dólar tenga que estar por encima que lo que estaba el viernes o ayer. Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan, en nuestro camino y en lo que estamos haciendo”, afirmó el vocero presidencial.