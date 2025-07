Javier Milei atacó a periodistas que fueron a cubrir la Copa América

El presidente Javier Milei apuntó contra cuatro periodistas que viajaron a Estados Unidos para cubrir la Copa América, entre ellos María O'Donnell, por lo que la conductora radial salió al cruce. "No entiendo cuál es la revelación", apuntó.

"Aquí tenés críticos objetivos. Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo...", ironizó el mandatario a través de un posteo en sus redes sociales, junto a la imagen de María O'Donnell, Andy Kusnetzoff, Matías Martin y Sofía Martínez, integrantes de Urbana Play.

El jefe de Estado compartió la publicación de otro usuario de la red social, quien afirmó: "Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen".

"Porque recuerden, el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena", concluye el posteo realizado en una cuenta con nombre de fantasía, el cual fue reposteado por el Presidente.

En ese marco, la encargada de responderle fue María O'Donnell desde el programa que conduce en Urbana Play: "No entiendo cuál es la revelación".

"Me desconcierta un poco eh.(...) Es parte de la cobertura oficial de las redes de nuestra programación", indicó la conductora. Y añadió: “"Milei, por algún motivo, se sube a algunos tuiteros libertarios con esta idea de 'son zurdos y gastan dólares'. No entiendo".