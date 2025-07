Desfile de gobernadores por la Rosada, para el traspaso de obras y el Pacto

Un mes y medio después de la fecha original, finalmente el “pacto de mayo” comenzó a tomar color. Esta tarde, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibieron a cuatro gobernadores en la Casa Rosada para debatir el contenido del gran acuerdo nacional que Javier Milei quiere firmar el próximo lunes en San Miguel de Tucumán.

Los funcionarios nacionales se reunieron con Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) para intercambiar opiniones sobre los “diez mandamientos” del pacto y la puesta en escena en la vigilia del 9 de Julio. Los cuatro mandatarios, que estuvieron en Balcarce 50 por el término de casi dos horas, se retiraron sin hacer declaraciones. Pero confirmaron su asistencia al evento que tendrá al Presidente en el centro de la escena.

El Gobierno no dejó trascender si los gobernadores reclamaron hacer modificaciones al texto que propuso la Casa Rosada, y que incluye compromisos vinculados al libre mercado y la apertura al mundo, el respeto al equilibrio fiscal, además de pactos en torno a una reforma previsional y tributaria y en materia de coparticipación. Para contener al radicalismo, el Gobierno en los últimos días también incluyó un compromiso con la educación.

Semanas atrás, Llaryora –que iba a ser el primer anfitrión del pacto, pero cuando todo pasó a julio perdió la localía en manos de Jaldo– había planteado su apoyo a la iniciativa oficial pero había pedido incluir a los sectores productivos. “Los puntos (del pacto) son ampliamente apoyados porque están relacionados con nuestra manera de gobernar, pero me parece que no deberían ser sólo de la política: tienen que estar los sectores industriales y productivos y los sectores del trabajo”, había dicho el cordobés.